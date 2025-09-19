Окупанти зібрали на Запоріжжі рекордно низький урожай

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області цього року зафіксовано найнижчу врожайність зернових культур з 2003 року.

Про це пише Akzent.zp.ua.

"Особливо вражає ситуація з соняшником: якщо раніше середня врожайність становила 15–17 ц/га, то зараз вона впала до жалюгідних 1–5 ц/га", – говориться у публікації.

За даними Центру національного спротиву, таку ситуацію спричинила низка факторів. Таких, одна з причин – примусова здача продукції за заниженими цінами. Окупанти змушують фермерів продавати свою продукцію за цінами, значно нижчими за ринкові, зазначають у Центрі.

Ще одна причина падіння врожаю – субсидії за лояльність. Окупаційна влада пропонує субсидії лише тим фермерам, які погоджуються співпрацювати з ними.

Також у Центрі говорять про відсутність доступу до сучасних агротехнологій. Через окупацію регіону аграрії позбавлені доступу до новітніх технологій, які б дозволили підвищити врожайність.

"Цей стан справ має серйозні наслідки не лише для фермерів, а й для забезпечення продовольчої безпеки регіону", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Окупаційна влада рф перетворила вкрадене українське зерно на глобальний бізнес і нині його закуповують 70 країн світу, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран. З Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до рф вивезли близько 2,5 млн т пшениці нового врожаю.

Раніше повідомлялося, що Росія відновила поставки зерна до Сирії, у тому числі краденого українського збіжжя. Вона була основним постачальником зерна до повалення режиму Асада, але з грудня 2024 р. значною мірою призупинила постачання через затримки з оплатою та невизначеність щодо нового уряду.

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.

Тим часом аграрії півдня Росії, на який припадає значна частина збору озимих зернових в країні, вже вдруге працюють в умовах посухи, а витрати на посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали та добрива зросли на 15-20%.