На Миколаївщині запускають новий олійний завод

У Миколаївській області відкривають мультизерновий комплекс олійних культур OLVIA, який реалізують у дві черги.

Про це з пише Latifundist.com.

На першому етапі компанія реконструювала елеватор обсягом 84 700 м³, обладнала його системами сушки й очищення зерна.

Запрацювали пресово-підготовчий і екстракційний цехи, склади шроту та лушпиння, котельня на біомасі, ємності для олії та власна підстанція, повідомили у компанії.

Після запуску другої черги підприємство подвоїть виробництво. Планується побудувати додатковий пресово-підготовчий цех, другий цех екстракції, збільшити ємності для зберігання олії.

Також у планах власна генерація електроенергії, новий цех рафінації, дезодорації та виморожування, цех розливу олії в пляшки та склади готової продукції та відвантаження.

"Надалі OLVIA розвиватиме напрям глибокої переробки кукурудзи в крохмаль і фасуватиме та продаватиме на внутрішньому й зовнішньому ринках", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

На Львівщині у Стрийському районі планують побудувати птахокомплекс потужністю до 330 тис. курей-бройлерів на рік.

Неподалік Збаража, що на Тернопільщині, зводять новий завод з виготовлення вафельних напівфабрикатів. Завод будує українська компанія "Лекорна", яка переїхала з Харківщини.

На Черкащині компанія "Золотоніський бекон" завершує будівництво нового заводу "AMILL-CORN", який спеціалізується на переробці кукурудзи.

Раніше повідомлялося, що Компанія "Голден Агро" інвестує у дооснащення олієпресового заводу в Ізмаїлі для переробки соняшника. Підприємство запустить виробництво каліброваного ядра.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині завершили першу чергу будівництва овочесховища. Воно включає сім холодильних камер загальною ємністю 1275 тонн з технологією регульованого газового середовища.