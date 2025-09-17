На Львівщині збираються побудувати птахокомплекс

На Львівщині у Стрийському районі планують побудувати птахокомплекс потужністю до 330 тис. курей-бройлерів на рік.

Про це пише Zaxid.net.

Птахокомплекс планують побудувати у селі Демня Стрийського району на Львівщині на території площею 0,7 га. Одночасно на птахофермі утримуватимуться 55 тис. курей-бройлерів, протягом року заплановано шість циклів відгодівлі птиці.

Компанія-ініціатор будівництва входить до львівської аграрної групи, що займається виробництвом кормів для сільськогосподарських тварин та надає послуги з їхньої відгодівлі, говориться у повідомленні.

Компанія-власниця проєкту, ТзОВ "Гранд Чікен" збирається переобладнати будівлю старої ферми з утримання корів та свиней, яка не працює багато років.

"Передбачено реконструкцію існуючого приміщення під влаштування птахівницького комплексу по вирощуванню курей-бройлерів, а також добудова будівлі комбікормового цеху", – повідомили у компанії.

ТзОВ "Гранд Чікен" було зареєстроване 2023 року у селі Зимна Вода. Її засновниками є місцеві підприємці Валерій Марухняк та Сергій Кирилюк (кожен має частку 30%), Любомир Дубіняк з Сокаля (15%), ще 25% у ПП "Ефективна відгодівля тварин-Захід" (ЕВТ) з Дідилова Львівського району.

ЕВТ – це аграрна група компаній родом зі Львівщини, яка працює з 2005 року. Група має власне виробництво преміксів, концентратів та готових кормів для бройлерів та свиней під торговою маркою «Грінфід». Потужність заводу ЕВТ становить 500 тонн кормів на місяць.

Бенефіціарними власниками материнської компанії є львів’яни Едуард Рубінштейн (29,33%), Юрій Нетребенко (26,99%) та Віктор Зелінський (41,33%). Останній є бізнесовим партнером родини депутатки Львівської міської ради 7 скликання Ірини Сердюк та власника будівельної компанії "Резидент Девелопмент" В’ячеслава Чепіля.

