На Львівщині будують новий комбікормовий завод

На Львівщині "Агрофірма "Дзвони" разом з нідерландською компанією Van Aarsen будують новий комбікормовий завод потужністю 240 тонн на добу.

Про це пише "АПК-Інформ".

На базі приватного підприємства "Агрофірма "Дзвони" на Львівщині будується новий комбікормовий завод у співпраці з нідерландською компанією Van Aarsen, говориться у повідомленні.

Комплекс матиме потужність 240 тонн комбікорму за добу, повідомили проектувальники – компанія "ЧИФ", яка є офіційним представником Van Aarsen в Україні.

Він дозволить створити замкнений цикл виробництва: від вирощування зерна до виробництва кормів для власного тваринництва.

"Створення власного комбікормового виробництва дозволить нам повністю контролювати якість кормів, бути незалежними від зовнішніх постачальників і системно розвивати напрям тваринництва", – зазначив директор і власник приватного підприємства "Агрофірма "Дзвони" Зіновій Максимишин.

