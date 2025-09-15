На Тернопільщині запустять завод з виробництва будматеріалів: його реконструювали з 2016
У Козлівській громаді Тернопільської області планують запустити завод з виробництва будівельних матеріалів.
Про це повідомив у соцмережах очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.
Завод знаходиться на завершальному етапі робіт з реконструкції підприємства, розпочаті ще у 2016 році. Нині готовність — понад 90%.
Завод спеціалізуватиметься на виробництві рядової цегли та керамоблоків. Потужність — до 30 мільйонів умовної цегли на рік. Продукція орієнтована на потреби промислового, житлового та аграрного будівництва.
Після запуску на підприємстві працюватиме близько 50 людей. Виробництво буде максимально автоматизованим, з використанням місцевої сировини.
Основне джерело енергії — газ, проте розглядається можливість переходу на альтернативне паливо — пелети.
"Це стратегічно важливий об’єкт для економіки регіону: нові робочі місця, надходження до бюджету, зміцнення промислового потенціалу", - зазначив Негода.
