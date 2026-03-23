У Хмельницькому побудують підприємство: забезпечуватиме обладнанням бетонозаводи

Компанія Karmel побудує у Хмельницькому завод з виробництва обладнання для виготовлення бетону – вона придбала земельну ділянку, на якій вже стартували земельні роботи.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Компанія Karmel придбала земельну ділянку на околиці Хмельницького для будівництва нового заводу з виробництва обладнання для виготовлення бетону. Запланований обсяг інвестиційного проекту – $10 млн, розповів він у Facebook.

"Площа майбутнього заводу становитиме 18 тис кв. м. Це удвічі більше за нинішній завод компанії, який працює у Хмельницькому. На придбаній ділянці вже стартували земельні роботи", – зазначив Кисилевський.

Новий виробничий майданчик компанії дозволить збільшити потужності з випуску бетонних заводів утричі. Крім того, планується освоїти виробництво нового обладнання - самохідних бетонних заводів, а також ліній з переробки сміття.

Наразі обсяги виробництва підприємства – 40 бетонних заводів на рік. 30% виробленого обладнання відправляється на експорт.

Крім стаціонарних та мобільних бетонозмішувачів завод випускає силоси, цементні дозатори, бункери інертних матеріалів, водонапірні вежі, портальні крани.

За даними заступника голови парламентського комітету, в Україні працюють вже понад 600 бетонних заводів, обладнання для яких вироблене хмельницькою компанією "Бетонні заводи Кармель".

"Продукція заводу Karmel на внутрішньому ринку реалізується в тому числі за допомоги інструментів політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", – повідомив Кисилевський.

Зокрема, на обладнання бетонних заводів поширюється державна програма компенсації 15% вартості техніки українського виробництва.



Також значна частина продукції заводу купується із залученням державних грантів на переробку до 8 млн. грн. Наразі компанія розглядає можливість внесення своїх силосів до програми компенсації 25% вартості продукції аграрного машинобудування.

Середній рівень локалізації обладнання, яке виробляє завод Karmel – 70%.

Рішення щодо розширення виробництва прийняте у звʼязку з підвищенням попиту і на внутрішньому, і на експортному ринках, зокрема у США.

Читайте також: З прицілом на відбудову. Де в Україні відкриваються будівельні заводи



Раніше повідомлялося, що велика європейська компанія Calmit GmbH, що спеціалізується на виробництві вапна та будівельних матеріалів, хоче побудувати завод у Закарпатській області.

Також повідомлялося, що Антимонопольний комітет України дав дозвіл компанії з групи "Ковальська" придбати транспортну компанію "Вінтер Карго". Надано дозвіл на придбання частки у статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Німецький промисловий консорціум на чолі з Vollert Anlagenbau GmbH планує побудувати в Харкові завод із виробництва збірних залізобетонних конструкцій.