Замість корів – бройлери: на Львівщині збудують ще одну птахофабрику

У Золочівському районі Львівщини на території закинутої ферми для великої рогатої худоби збудують птахофабрику для утримання бройлерів.

Про це пише Zaxid.net.

Компанія "Дак Агро" має намір побудувати птахофабрику для утримування курей-бройлерів до 1,5 млн особин на рік. Проєктом передбачені сім пташників, комбікормовий цех, склад для кормів, адміністративний корпус та допоміжні приміщення.

"Одночасно на птахофабриці вирощуватимуть 220 тис. курчат-бройлерів, загалом заплановано шість циклів дорощування молодняка. Наприкінці кожного – птахів відвозитимуть на забій на спецзавод, а курники прибиратимуть та дезінфікуватимуть", – говориться у повідомленні.

ТОВ "Дак Агро" було засноване наприкінці 2020 року у селі Джурків на Івано-Франківщині, згодом компанія перереєструвалася у Стадні. Основний вид діяльності – розведення свійської птиці.

Чистий прибуток компанії торік становив 1,6 млн грн, зобов’язання – 35,1 млн грн, кількість працівників – 53 людини.

