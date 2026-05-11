На українському ринку ціни на капусту підскочили за тиждень на 75%

Наприкінці минулого тижня українські виробники пропонували минулорічну білоголову капусту за цінами 8–15 грн/кг, що в середньому на 75% дорожче, ніж тижнем раніше.

Про це інформують аналітики платформи EastFruit.

Поточне подорожчання в сегменті минулорічної капусти учасники ринку пояснюють дефіцитом продукції, оскільки більшість українських господарств уже завершили сезон реалізації.

Решта фермерів пропонують до продажу лише залишкові партії білоголової капусти врожаю 2025 року.

Водночас попит у цьому сегменті залишається доволі високим, що дозволяє фермерам підвищувати відпускні ціни, зазначають аналітики.

За їхніми словами, попри зростання цін, сьогодні білоголова капуста в Україні в середньому на 77% дешевша, ніж на початку травня минулого року.

При цьому багато учасників ринку не виключають подальшого збереження підвищувального цінового тренду, оскільки пропозиція продукції продовжує стрімко скорочуватися.

Нагадаємо:

У другій половині квітня на українському ринку з'явилась рання капуста місцевого виробництва. Вона надійшла у продаж за цінами 30–38 грн/кг, що в середньому на 39% дешевше, ніж перші партії цієї продукції в аналогічний період минулого року.