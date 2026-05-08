Ціни на огірки продовжують стрімко знижуватися

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують стрімко знижуватися: комбінати реалізують їх по 30–60 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Станом на сьогодні українські тепличні комбінати відвантажують цю продукцію суттєво дешевше, ніж у відповідний період минулого року.

Основною причиною посилення понижувального цінового тренду виробники вважають сезонне зростання пропозиції на тлі доволі низького попиту.

За словами операторів ринку, така ситуація зумовлена одразу кількома чинниками. По‑перше, вибірки в тепличних господарствах залишаються стабільними та достатніми за обсягами, що призвело до помітного зростання пропозиції на ринку.

Водночас попит на ці овочі порівняно з попереднім тижнем помітно знизився.

"Продавці змушені й надалі переглядати відпускні ціни у бік зниження, аби активізувати темпи збуту та уникнути накопичення значних обсягів нереалізованої продукції на складах", – говориться у повідомленні.

Тепличні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 30% дешевше, ніж на початку травня 2025 року, додають аналітики. При цьому виробники не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті за умови збереження нинішніх темпів реалізації.

Ціни на тепличні огірки в Україні знижуються вже третій тиждень поспіль. Ключові гравці ринку пояснюють це сезонним збільшенням пропозиції овочів від вітчизняних виробників, а також невисокими темпами реалізації продукції.

В другій половині квітня ціни на тепличні огірки в Україні знизилися в середньому на 40%. Реалізація цієї продукції здійснювалась в межах 50–90 грн/кг.