Ціни на моркву на українському ринку впали у понад 3 рази за рік

Альона Кириченко — 8 травня, 14:10
Getty Images

Рік тому на українському ринку моркви ціни на якісну продукцію були в середньому у 3,2 раза вищими, ніж зараз.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За їхніми даними, наразі українські виробники готові відвантажувати якісну моркву за цінами 9–16 грн/кг, що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами ключових учасників ринку, торговельна активність у цьому сегменті помітно зросла. На тлі сезонного скорочення запасів моркви в господарствах це призвело до дефіциту якісної продукції на ринку.

Нагадаємо:

Станом на 20 квітня на українському ринку третій тиждень поспіль тривало зростання цін на моркву.

