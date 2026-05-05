Інвестували 12 мільйонів євро: Carlsberg запустив в Україні нову баночну лінію

Данська пивоварна компанія Carlsberg Group запустила в Україні нову баночну лінію Львівської пивоварні, інвестувавши в проєкт майже 12 млн євро (610 млн грн).

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Сама баночна лінія займає тисячу квадратних метрів на території пивоварні. Лінія складається з 8 машин, а максимальні потужності сягають до 40 тисяч банок (20 тисяч літрів) на годину. Нова лінія підтримує формати банок 0,33 л та 0,5 л.

Серед ключових викликів під час запуску у компанії назвали інтеграцію обладнання у вже наявні виробничі приміщення та масштабну підготовку цеху. Лінію транспортували з Німеччини 63 вантажівками, а до монтажних робіт залучили до 20 спеціалістів.

На лінії в одну зміну працює три працівники.

"Оскільки це новий тип виробництва, компанія підтримала перекваліфікацію та навчання персоналу: двортижнева очна програма навчання в Німеччині, після чого – онлайн-курс для повного опанування технології баночного розливу", – зазначили у Carlsberg Group.

Нова лінія оснащена автоматичною зміною форматів (це скорочує час переналаштування з 40 до 15 хвилин), інноваційним пастеризатором (установка, яка короткочасно нагріває пиво після розливу, щоб знищити мікроорганізми) та ультразвуковою системою видалення піни, яка дозволяє зменшити споживання CO₂ у 10 разів, кажуть у данській компанії.

Після запуску баночної лінії Львівська пивоварня працюватиме на трьох типах виробництва – кег (великі металеві бочки), PET (пластикові пляшки)і банки.

Очікується, що завантаженість підприємства зросте на 30%, а загальна виробнича потужність на 38%.

Наразі кег-лінія має потужність 12 тис. л/год, PET-лінія – 40 тис. л/год, а нова баночна – 20 тис. л/год.

СЕО Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін у коментарі ЕП пояснив, що ринок пива поступово змінюється, і споживачі дедалі частіше переходять на баночний формат.

За його словами, український ринок пива сильно просів на початку повномасштабної війни, але у 2023–2024 роках частково відновився.

Хайдакін зазначив, що динаміка залишається нестабільною, зокрема через погодні фактори.

"Ми дуже відчуваємо погоду – минулого року літо було не таким теплим, як хотілося, і ринок трохи знову просів", – пояснив він.

Водночас зростає сегмент безалкогольних напоїв. Наразі Carlsberg Group виготовляє більше 30% безалкогольних продуктів. Зокрема у 2026 році випустили нові смаки безалкогольного сидру та енергетиків.

З початку повномасштабного вторгнення Carlsberg Group інвестувала в Україну 4,4 млрд грн (включаючи заплановані проєкти на 2026 рік). Компанія планує протягом наступних трьох років забезпечувати інвестиції на рівні 1-1,5 млрд грн щороку.

Carlsberg Ukraine входить до Carlsberg Group та представлена трьома пивоварнями – у Запоріжжі, Львові та Києві, забезпечує роботою понад 1,4 тис. працівників, зокрема на львівській пивоварні працює понад 200 людей.

