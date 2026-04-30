Усі розділи
ДБР замовило мінівен Ford у найвищій комплектації за 3,7 мільйона

Віктор Волокіта — 30 квітня, 13:39
Наші гроші

Державне бюро розслідувань 28 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ "ВіДі Юнікомерс" мінівен за 3,72 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч у Київ поставлять автомобіль спеціалізованого призначення на базі сірого мінівена Ford Tourneo Custom L2H1 (довга база, низький дах) 2025 року випуску.

Повнопривідний автомобіль на вісім місць має дизельний двигун об'ємом 2 л потужністю 170 кінських сил, автоматичну коробку передач, передні, бокові та проміжну подушки безпеки водія та переднього пасажира, завіси безпеки для другого і третього рядів.

Також передбачено багато систем безпеки, зокрема для запобігання зіткненню, відстежування розмітки та знаків швидкості, допомоги утримання в смузі руху, моніторингу "сліпих зон".

Крім того, в мінівені будуть передні та задні датчики паркування, камера огляду позаду, камера огляду 360°, круїз-контроль, клімат-контроль, інтелектуальне цифрове дзеркало, оздоблене штучною шкірою регульоване кермо з підігрівом, електропривід та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду, багатофункціональний сенсорний екран 13″ і акустика Bang & Olufsen на 15 динаміків.

Із додаткового обладнання вказано відеореєстратор, захисна сітка радіатора, тонування і килимки, а зі спеціалізованого – сигнально-гучномовний пристрій та проблискові маяки.

Технічні характеристики відповідають комплектації Titanium X, повнопривідну версію якої салони зараз продають по 3,56-3,61 млн грн. Це ціна без додаткового та спецобладнання.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

"ВіДі Юнікомерс" із Київщини входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Нагадаємо:

У кінці 2025 року філія "ВП "Управління справами" АТ "НАЕК "Енергоатом" 13 листопада за результатами тендеру замовила ТОВ "Олімп Мотор" легкових автомобілів на 6,81 млн грн.

