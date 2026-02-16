На Харківщині демонтували частину антидронових сіток: яка причина

У Харківській області демонтували частину антидронових сіток, які пошкодили негабаритні транспортні засоби під час руху під конструкціями у період аномальних крижаних опадів.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

"У періоди 30 - 31 січня та 7- 8 лютого на територію Харківської області зайшли потужні циклони, які принесли аномальні крижані дощі та значні коливання температури. Унаслідок цього на захисній сітці та металевих розтяжках інтенсивно намерзала крига, що спричинило їх провисання", – пояснили у Службі відновлення.

Накопичення льодових утворень товщиною до 2,3 см, що призвело до зменшення габариту проїзду до 4,4 - 4,5 м на окремих ділянках автомобільної дороги, говориться у повідомленні.

Загальна міцність конструкцій дозволила витримати значні додаткові навантаження від льодових утворень (понад 500 кг на секцію), зазначили у службі..

"Разом з тим на зазначених ділянках було зафіксовано окремі випадки проїзду негабаритних транспортних засобів, які рухалися під конструкціями АДЗ у період аномальних крижаних опадів та чіпляли зовнішніми виступаючими елементами захисну сітку й металеві розтяжки, пошкоджуючи їх", – говориться у повідомленні.

Як стверджує Служба відновлення, саме це призвело до обривів сітки та, в окремих випадках, до критичних деформацій металевих опор, що унеможливлюють подальше відновлення частини елементів конструкції.

Для запобігання подальшому руйнуванню конструкцій антидронового захисту та забезпечення безперешкодного проїзду техніки Службою було прийнято рішення здійснити демонтаж частини конструкцій шляхом розрізання металевих розтяжок і захисної сітки у місцях найбільшого провисання.

"Зазначені заходи дозволили максимально зберегти інші елементи АДЗ, які могли зазнати значно більших пошкоджень унаслідок подальшого проїзду негабаритних транспортних засобів", – запевнили у службі.

Повідомляється, що фахівцями Служби відновлення спільно з підрядними організаціями запроваджено оперативні заходи щодо посилення конструкцій з метою упередження подібних інцидентів у майбутньому під час аномальних погодних умов.

Служба відновлення закликала учасників дорожнього руху із закликом дотримуватися вимог правил дорожнього руху України і, за можливості, уникати руху ділянками, де встановлено споруди АДЗ, під час складних погодних умов (зокрема крижаних дощів) та користуватися альтернативними маршрутами.

"Усі випадки пошкоджень АДЗ надалі будуть фіксуватися фахівцями для подальшого повного відшкодування збитків", – наголошують у Службі відновлення.

