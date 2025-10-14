Мукачівський водоканал змусили розірвати угоду з фірмою ексдиректора

За позовом прокуратури розірвано додаткову угоду між КП "Міськводоканал" Мукачівської міської ради та компанією "Реглес-С.І.С.", яка з 2023 року не може завершити ремонт водомережі в місті.

Про це пише Zaxid.net.

Замість фірми, якою керує ексдиректор "Міськводоканалу" Ігор Федорняк, шукатимуть нового підрядника, говориться у повідомленні.

Йдеться про реконструкцію системи водопостачання та водовідведення у Мукачеві. У 2023 році тендер на 29,2 млн грн без конкурентів виграло ТОВ "Реглес-С.І.С.".

"За даними Youcontrol, компанією керує Ігор Федорняк, звільнений з посади директора Мукачівського водоканалу у 2021 році. Власниця "Реглес-С.І.С." – донька ексчиновника Олеся Кочубей", – говориться у повідомленні.

Початковий договір чітко передбачав завершення робіт до кінця 2023 року, однак підрядник переносив терміни виконання. Роботи частково завершені у 2024 році – підряднику за це сплачено близько 10 млн грн.

"Натомість роботи на іншій частині вулиці фактично не проводились попри виділені на це у бюджеті понад 18,6 млн грн", – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі.

"За позовом правоохоронців додаткову угоду, що штучно подовжувала строки виконання робіт, розірвано. Для завершення реконструкції інженерних мереж водопостачання та водовідведення по вул. Героїв Гостомеля в Мукачеві проведуть новий тендер", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

