Результати "рибної" реформи: "еРибальство" додала бюджету 170 мільйонів

Система "еРибальство" забезпечила близько 170 млн грн додаткових надходжень до державного бюджету.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду під час галузевого форуму, повідомила пресслужба парламенту.

Зазначається, що в Україні триває системна реформа рибного господарства, спрямована на впровадження європейських стандартів та формування прозорого і конкурентного ринку.

У рамках цих змін відбувається цифровізація процесів управління рибними ресурсами, запроваджуються прозорі механізми доступу та електронні аукціони, зокрема через систему "еРибальство".

"Це підвищує ефективність управління галуззю, зменшує корупційні ризики та зміцнює довіру інвесторів до сектору", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час галузевого форуму обговорювався експериментальний проєкт "еІнспектор", спрямований на модернізацію роботи рибоохоронних патрулів.

У лютому повідомлялося, що запровадження електронних аукціонів на промисловий вилов риби забезпечило суттєве зростання бюджетних надходжень: якщо у 2021 році від реалізації лотів держава отримала 15,4 млн грн, то у 2025-му – вже 52,3 млн грн.