Нацбанк замовив броньованих інкасаторських автівок майже на 100 мільйонів
Національний Банк України 19 і 23 березня за результатами тендеру замовив інкасаторських автомобілів на загальну суму 98,9 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
Цьогоріч виробники поставлять вісім панцерованих автомобілів.
- ТОВ "Реформ" за 60 млн грн поставить три великовантажні автомобілі Reform на шасі Mercedes-Benz Actros 5 S/M FHS 2636 L 6х4 по 20 млн грн, або 395 849 євро.
Автомобіль із бронюванням класу 3 локалізований на 31% та має кабіну, інкасаторський відсік і фургон із вантажним відсіком. Його корисне навантаження складає не менше 11 т.
У вересні 2025 року НБУ замовив у "Реформ" один великовантажний автомобіль на такому ж шасі за 16,67 млн грн, або 341 590 євро. Це на 14% дешевше в євро. Він відрізнявся тим, що не мав інкасаторського відсіку, але мав більше корисне навантаження – не менше 15 т.
- ТОВ "ВіДі Юнікомерс за 38,9 млн грн поставить п'ять середньовантажних автомобілів на базі Iveco Daily 70C16H 4х2 по 7,78 млн грн, або 153 519 євро.
Автомобіль із бронюванням класу 3 локалізований на 47% та має кабіну, інкасаторський відсік і сейф тимчасового зберігання. Його корисне навантаження становить не менше 2,5 т.
У вересні 2025 року НБУ замовляв у "Реформ" аналогічний автомобіль на базі Iveco Daily 70C16H3.0 з таким же навантаженням за 7,03 млн грн, або 143 972 євро. Це на 6% дешевше.
По лоту щодо середньовантажних автомобілів "Реформ" пропонував на 1% нижчу ціну, але його відхилили за невідповідність умовам технічної специфікації.
Зокрема, внутрішня довжина вантажного відсіку була 2 000-3 000 мм замість необхідних 2 500-3 000 мм. Крім того, фірма не вказала, що кондиціонер або система кліматичного контролю достатньої потужності для охолодження та вентиляції об'єму кабіни та інкасаторського відсіку; з'ясувалися деякі інші невідповідності.
ТОВ "Інкас ЮА" теж пропонувало на 1% нижчу ціну по цьому лоту. Однак його відхилили через відсутність сертифікатів відповідності на клас захисту 3, панцероване скло та сейф.
Компанія "ВіДі Юнікомерс" входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.
Фірмою "Реформ" володіють її директор Василь Литвин, Максим Ульянкін та Олег Басюк. Їм також належить київське ТОВ "Завод броньованих автомобілів "Реформ".
Нагадаємо:
АТ "Ощадбанк" 1 і 4 вересня за результатами тендеру замовив броньованих інкасаторських автомобілів на 7,34 млн євро, або 353,71 млн грн.