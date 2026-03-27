Нацбанк замовив броньованих інкасаторських автівок майже на 100 мільйонів

Національний Банк України 19 і 23 березня за результатами тендеру замовив інкасаторських автомобілів на загальну суму 98,9 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч виробники поставлять вісім панцерованих автомобілів.

ТОВ "Реформ" за 60 млн грн поставить три великовантажні автомобілі Reform на шасі Mercedes-Benz Actros 5 S/M FHS 2636 L 6х4 по 20 млн грн, або 395 849 євро.

Автомобіль із бронюванням класу 3 локалізований на 31% та має кабіну, інкасаторський відсік і фургон із вантажним відсіком. Його корисне навантаження складає не менше 11 т.

У вересні 2025 року НБУ замовив у "Реформ" один великовантажний автомобіль на такому ж шасі за 16,67 млн грн, або 341 590 євро. Це на 14% дешевше в євро. Він відрізнявся тим, що не мав інкасаторського відсіку, але мав більше корисне навантаження – не менше 15 т.

ТОВ "ВіДі Юнікомерс за 38,9 млн грн поставить п'ять середньовантажних автомобілів на базі Iveco Daily 70C16H 4х2 по 7,78 млн грн, або 153 519 євро.

Автомобіль із бронюванням класу 3 локалізований на 47% та має кабіну, інкасаторський відсік і сейф тимчасового зберігання. Його корисне навантаження становить не менше 2,5 т.

У вересні 2025 року НБУ замовляв у "Реформ" аналогічний автомобіль на базі Iveco Daily 70C16H3.0 з таким же навантаженням за 7,03 млн грн, або 143 972 євро. Це на 6% дешевше.

По лоту щодо середньовантажних автомобілів "Реформ" пропонував на 1% нижчу ціну, але його відхилили за невідповідність умовам технічної специфікації.

Зокрема, внутрішня довжина вантажного відсіку була 2 000-3 000 мм замість необхідних 2 500-3 000 мм. Крім того, фірма не вказала, що кондиціонер або система кліматичного контролю достатньої потужності для охолодження та вентиляції об'єму кабіни та інкасаторського відсіку; з'ясувалися деякі інші невідповідності.

ТОВ "Інкас ЮА" теж пропонувало на 1% нижчу ціну по цьому лоту. Однак його відхилили через відсутність сертифікатів відповідності на клас захисту 3, панцероване скло та сейф.

Компанія "ВіДі Юнікомерс" входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Фірмою "Реформ" володіють її директор Василь Литвин, Максим Ульянкін та Олег Басюк. Їм також належить київське ТОВ "Завод броньованих автомобілів "Реформ".

АТ "Ощадбанк" 1 і 4 вересня за результатами тендеру замовив броньованих інкасаторських автомобілів на 7,34 млн євро, або 353,71 млн грн.