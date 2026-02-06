Уряд спрощує процедуру банкрутства для малого бізнесу

Уряд запроваджує спрощену процедуру банкрутства для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва.

Про це інформує Міністерство юстиції України.

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Мін'юстом законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо запровадження спрощених процедур для суб'єктів мікропідприємництва та малого підприємництва".

Йдеться про дві окремі процедури:- спрощену процедуру санації – для добросовісних боржників, які мають намір відновити платоспроможність і продовжити діяльність;- спрощену процедуру ліквідації – для підприємств і підприємців, які не мають достатніх активів і прагнуть цивілізовано завершити бізнес з мінімальними витратами.

Мін'юст стверджує, що запропоновані зміни "матимуть практичний і відчутний ефект для бізнесу".

Вони передбачають скасування обов'язкової процедури розпорядження майном, що суттєво зменшує тривалість і вартість провадження та необов'язкову участь арбітражного керуючого – залучається за бажанням боржника або кредитора.

Також ідеться про відсутність необхідності проведення загальних зборів кредиторів і формування комітету кредиторів.

Будуть короткі та чітко визначені строки спрощених процедур з можливістю одноразового продовження та типові форми документів.

Окремо встановлюються критерії доступу до спрощених процедур, зокрема щодо розміру заборгованості, кількості кредиторів та відсутності боргів із виплати заробітної плати, що відповідає європейським стандартам захисту прав працівників.

"Прийняття законопроєкту створить умови для швидкого відновлення діяльності економічно активних малих підприємств", – зазначають у міністерстві

За оцінками міністверство, він забезпечить цивілізований та передбачуваний вихід з ринку суб'єктів господарювання, які об'єктивно не можуть продовжувати діяльність, а також сприятиме покращенню бізнес-клімату та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Документ розроблено на виконання кроку 3.7 Ukraine Facility та спрямований на формування більш ефективного, доступного та європейсько орієнтованого механізму подолання неплатоспроможності для малого бізнесу.

"Міністерство юстиції України послідовно працює над тим, щоб процедури банкрутства були не каральним інструментом, а ефективним механізмом економічного перезавантаження", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Станом на 1 січня 2026 року у процедурах банкрутства перебувало 5486 суб'єктів, протягом 2025 року відкрито 2156 та закрито 1528 проваджень у справах про неплатоспроможність.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні 780 компаній розпочали процедуру банкрутства. Це 10% від загальної кількості припинень бізнесів.