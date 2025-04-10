Українці подали до Реєстру збитків понад 20 тисяч заявок

Українці подали через "Дію" до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії, понад 20 тисяч заявок.

Про це повідомила очільниця постійної української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, пише "Укрінформ".

Вона зазначила, що подаватись можна незалежно від того, чи була отримана компенсація збитків від України, чи ні.

"Можна подаватися й на декілька категорій водночас. Наприклад, родич у полоні плюс втрата майна, - ці категорії не взаємовиключні", – зауважила Мезенцева.

За її словами, зараз в Реєстрі загалом відкрито дев’ять категорій.

Нагадаємо:

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, у січні відновив прийом заяв щодо пошкодженого або знищеного житла після масштабної кібератаки РФ на реєстри.

В березні уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків.