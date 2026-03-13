Міжнародні партнери надіслали Одесі ще сім генераторів

Одеса отримала від міжнародних партнерів сім генераторів, які допоможуть забезпечити безперебійне функціонування важливих установ регіону.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Одещина продовжує отримувати підтримку від міжнародних партнерів", – написав він у Телеграм.

Цього тижня Одеса отримала 7 генераторів, які сприятимуть стабільній роботі об'єктів критичної та соціальної інфраструктури та допоможуть забезпечити безперебійне функціонування важливих установ регіону.

"Ця допомога стала можливою завдяки підтримці влади партнерського французького регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег, ініціативи Stand With Ukraine, міжнародної організації Electriciens sans frontières, а також за сприяння платформи MistoMatch", – розповів очільник ОВА.

На четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії партнери України оголосили про нові пакети підтримки. В них увійшли генератори, когенераційні установки, розмінувальні машини тощо.

У лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції загальним обсягом 208,8 млн євро.

Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України та внесла туди 500 тис. євро, ставши 37 країною-доноркою.