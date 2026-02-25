Партнери України оголосили про нові пакети енергетичної підтримки

Напередодні та в день четвертих роковин початку повномасштабного російського вторгнення партнери України оголосили про нові пакети підтримки українців.

Про це говориться у повідомленні на сайті президента України.

"Президент України Володимир Зеленський і Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про участь Єврокомісії в реалізації оновленої енергетичної стратегії України – відновленні енергетики та перебудові системи", – говориться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєног олосила про новий енергетичний план: Repair, Rebuild, Restart. Він передбачатиме пакет на 920 млн євро для стабілізації енергетичної системи України.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала від імені Європарламенту угоду про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро.

Партнери виділили Україні нові пакети підтримки. Зокрема, Данія виділила у 2026 році 120 млн євро гуманітарної та енергетичної допомоги, Фінляндія – 20 млн євро на гуманітарну допомогу та 52 генератори, Ісландія – 200 тис. євро на енергетичне обладнання.

Велика Британія надає 20 млн фунтів стерлінгів на підтримку української енергосистеми; 5,7 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги для громад поблизу лінії фронту та ВПО; 30 млн фунтів стерлінгів на підтримку стійкості українського суспільства та притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

Канада надає 20 млн канадських дол. до Фонду підтримки енергетики України. Нова Зеландія – 4,8 млн дол. США на гуманітарну допомогу та в Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Хорватія – 1,5 млн євро у Фонд підтримки України, енергетичне обладнання на 500 тис. євро та роботизовані розмінувальні машини на 1,5 млн євро.

Крім того, за останні тижні країни G7 доправили в Україну понад 2500 генераторів та інше необхідне обладнання. Це трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли та ремонтне обладнання.

Нагадаємо:

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про новий пакет підтримки енергетики України розміром 100 мільйонів євро.

Від початку цього року Росія застосувала для ударів по об'єктах української енергетики більше 300 ракет і понад 7000 дронів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила щонайменше 64 масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, застосувавши близько 12,7 тисяч ударних БПЛА та 2,9 тисячі ракет різних типів.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.