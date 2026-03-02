У лютому на енергетику України передали 208 мільйонів євро: які країни зробили внески

У лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції загальним обсягом 208,8 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Крім того, за інформацією відомства, у лютому підписані документи про додаткові гранти та задекларовано нові зобов'язання донорів. Очікується надходження 2,8 млн євро від Ісландії та 500 тис. євро від Словенії. Також анонсовані внески у розмірі 12,4 млн євро від Канади та 1,5 млн євро від Хорватії.

"Через механізм Фонду у лютому підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 20,1 млн євро. Йдеться про трансформатори та інше електрообладнання для енергомереж, а також обладнання для безперебійного забезпечення електроенергією та посилення стійкості енергетичної інфраструктури", – інформують у відомстві.

Водночас за раніше підписаними контрактами у лютому здійснені поставки обладнання на суму близько 1,5 млн євро, серед якого трансформатори, навантажувальна техніка та інші критично важливі засоби для забезпечення надійного електропостачання та виконання вантажно-розвантажувальних робіт на енергетичних об'єктах.

За даними Міненерго, загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,849 млрд євро від 36 іноземних спонсорів з 24 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

Нагадаємо:

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.