Найбагатша слов’янська країна долучилася до Фонду підтримки енергетики України

Семен Рубан — 5 березня, 15:30
Словенія приєдналася до Фонду підтримки енергетики України та внесла туди 500 тис. євро, ставши 37 країною-доноркою.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшло понад 1,8 млрд євро від іноземних партнерів.

Міненерго запустило Фонд навесні 2022 року. З цього часу в його рамках уряд уклав понад 1000 контрактів на постачання обладнання сумарно на 850 млн євро.

Українським енергетичним компаніям вже надійшло устаткування на 618 млн євро.

Нагадаємо:

На четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії партнери України оголосили про нові пакети підтримки. В них увійшли генератори, когенераційні установки, розмінувальні машини тощо.

У лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції загальним обсягом 208,8 млн євро.

Найбагатша слов’янська країна долучилася до Фонду підтримки енергетики України
