Британія так і не посилила боротьбу з "тіньовим флотом" – BBC

Хоча уряд Великобританії пообіцяв рішучі заходи проти суден "тіньового флоту", вісім підсанкційних танкерів рухаються через Ла-Манш.

Про це пише BBC.

"Щонайменше вісім танкерів, на які накладено санкції за транспортування незаконного російського нафти, наразі рухаються Ла-Маншем, незважаючи на те, що уряд Великої Британії заявив, що припинення діяльності так званого "тіньового флоту" є пріоритетним завданням", – говориться у публікації.

Медіа зазначає, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія використовує сотні старих танкерів з невідомою власністю, відомих як "тіньовий флот", щоб уникнути санкцій на експорт нафти.

"Уряд Великої Британії пообіцяв вжити нових "рішучих заходів" проти суден "тіньового флоту", і, за інформацією BBC, чиновники отримали юридичну консультацію, яким чином танкери можна затримати і конфіскувати", – говориться у повідомленні.

Однак ці повноваження ще не були застосовані, і в п'ятницю вранці сайт відстеження суден MarineTraffic показав, що вісім танкерів, на які накладено санкції Великої Британії, наразі рухаються Ла-Маншем.

Ще чотири танкери, судячи з усього, прямують до проходу з Північного моря, зазначає BBC.

"Деякі з танкерів, такі як Kusto, 21-річний нафтовий танкер, який зараз плаває на південь від острова Вайт, протягом останнього року неодноразово здійснювали рейси через Ла-Манш", – зазначає BBC.

На сайті відстеження суден MarineTraffic зазначено, що Kusto 10 днів тому забрав вантаж у російському балтійському порту Усть-Луга.

З початку року Ла-Маншем пройшли десятки інших суден тіньового флоту, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Військово-морські сили Франції затримали в нейтральних водах Середземного моря нафтовий танкер, що прямував з Росії.

Згодом повідомлялося, що танкер, який перебуває під санкціями ЄС за перевезення російської нафти і застряг у морі, іспанське рятувальне судно супроводило до порту у Марокко, не затримавши його.

Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що у 2025 році з російських портів танкери з сирою нафтою виконали 2346 рейсів, найбільшу кількість, 1111 рейсів, вони здійснили з портів Росії на Балтійському морі. За рік вони перевезли значно більше 230 мільйонів тон.

Раніше керівник Моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявив, що Росія занижує реальні обсяги експорту нафти.

Раніше Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомила, що санкції Трампа проти російської нафти мали вплив лише певний час після введення. Далі "ефект першого переляку" минув і Росія збільшила морський експорт сирої нафти з портів на Балтійському морі.