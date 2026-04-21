Польську компанію, яка постачала до РФ люксові авто, оштрафували за порушення санкцій

Польську компанію, яка постачала до РФ люксові авто, оштрафували

Влада Польщі оштрафувала на 20 млн злотих (4,7 млн євро) компанію, яка, порушуючи санкції, постачала до Росії автомобілі класу "люкс".

Про це пише видання The Insider з посиланням на повідомлення польського уряду.

Назва фірми не уточнюється, зазначається лише, що вона працює в Малопольському воєводстві (центр — місто Краків) і керується громадянами Білорусі.

Встановлено, що у 2022–2023 роках компанія купувала в країнах Західної Європи автомобілі, які потім постачалися до Росії через Польщу, Литву та Білорусь. При цьому в транспортних документах вказувалися інші пункти призначення.

Таким чином компанія відправила до Росії понад 100 автомобілів загальною вартістю понад 49 млн злотих (11,6 млн євро).

"Зібрані докази вказують на те, що керівництво компанії діяло свідомо та навмисно, щоб обійти санкції", — йдеться в повідомленні польської влади.

Згідно з санкціями Євросоюзу, до Росії заборонено постачати предмети розкоші вартістю понад 300 євро та автомобілі дорожче 50 тисяч євро.

За даними російської митниці, вивченими The Insider, у 2022–2024 роках ТОВ "Точні поставки", яке зареєстроване у Смоленську, завезло до Росії автомобілів на загальну суму не менше $13,3 млн.

У Польщі, Туреччині та Грузії у 2024 році було закуплено машини Bentley і Toyota на $4,8 млн. Постачальниками виступали компанія "Імпорт-центр Захід" (Мінськ) і KW Quality (Варшава).

У 2022–2024 роках "Точні поставки" завезли з країн Білорусі і Вірменії автомобілі Bentley, BMW і Mercedes на суму $8,5 млн.

Читайте також: Контейнери не пахнуть: дубайський портовий оператор пішов з України, аби зайти в Росію

Нагадаємо:

Гонконг перетворився на ключовий логістичний і фінансовий вузол, що дозволяє Росії обходити міжнародні санкції та отримувати критично важливі західні технології для ведення війни в Україні.

Раніше Financial Times ідентифікувала 48 компаній, які спільно працювали над маскуванням походження російської нафти, зокрема тієї, яку експортує "Роснєфть".