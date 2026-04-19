Зеленський порахував, скільки РФ отримає від скасування санкцій США з нафти

Через послаблення санкцій США проти російської нафти Москва може отримати близько $10 млрд, які підуть на продовження війни проти України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, зараз у морі перебувають понад 110 танкерів тіньового флоту РФ, на борту яких більш як 12 млн тонн російської нафти. Саме ці обсяги, як наголосив Зеленський, Росія знову може продавати без наслідків завдяки послабленню санкцій.

"Кожен долар за нафту з Росії - це гроші на війну", - заявив президент. Він додав, що цей ресурс прямо конвертується в нові удари по Україні.

Зеленський підкреслив, що російські танкери мають зупиняти, а не дозволяти їм доставляти нафту в порти.

17 квітня США на 30 днів скасували санкційні обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем, всупереч попереднім публічним запевненням не поновлювати відповідні ліцензії.

Посол України у США Ольга Стефанішина закликала адміністрацію Сполучених Штатів відновити санкції, які обмежують торгівлю російською нафтою.