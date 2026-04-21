Російський танкер уникнув огляду норвежців, змінивши маршрут

Танкер "Apple", що входить до складу так званого російського "тіньового флоту", вдався до хитрощів, щоб уникнути перевірки з боку норвезьких властей.

Про це пише сайт Guild Hall.

"Судно довжиною 240 метрів, що перевозить нафту, на яку накладено санкції, навмисно проклало курс в обхід виключної економічної зони Норвегії", – говориться у публікації.

За даними The Barents Observer, на шляху до Мурманська танкер тримався на великій відстані від берега, пройшовши 16 квітня неподалік від острова Медвежий і наступного дня увійшовши в російські води Баренцева моря.

Вибір такого маршруту дозволив екіпажу не підкорятися вимогам норвезьких берегових служб, оскільки в міжнародних водах судна не зобов'язані звітувати про безпеку мореплавання або захист навколишнього середовища, пише видання.

Норвезька берегова адміністрація намагалася встановити зв'язок із танкером, але всі спроби виявилися марними. Судно не відповіло на запити, і норвежці не мають жодної інформації щодо страховки на випадок розливу нафти тощо.

Система звітності суден, які йдуть у Баренцевому морі (Barents SRS), створена у 2013 році Норвегією та Росією за схвалення Міжнародної морської організації (IMO), вимагає, щоб усі танкери та судна, що перевозять забруднювальні вантажі, подавали звіт перед входом у район між Лофотенами та норвезько-російським морським кордоном.

За даними The Barents Observer, танкер "Apple" рухався за 200 морських миль від норвезького узбережжя на шляху до Мурманська.

23-річний танкер вже давно перебуває в полі зору західних регуляторних органів як судно, задіяне в обході санкцій США, Великої Британії та країн ЄС, пише Guild Hall.

Його історія — це низка змін назв і прапорів: раніше він був відомий як View, Cup і Lea, змінюючи реєстрацію від Ліберії до Антигуа. Зараз у документах власником вказана азербайджанська компанія Aqua Fleet Limited, яка також перебуває під санкціями, а інформація про реальних бенефіціарів прихована.

"Подібні маневри показують, що оператори "тіньового флоту" стають дедалі більш потайними, намагаючись уникнути оглядів, які останнім часом почастішали з боку влади Франції, Німеччини, Великої Британії, Швеції та Данії", – говориться у повідомленні.

Раніше видання Kyiv independent писало, що російський "тіньовий флот", який транспортує підсанкційну нафту, активно застосовує сучасні західні технології, включаючи супутникову систему Starlink.

Раніше Financial Times ідентифікувала 48 компаній, які спільно працювали над маскуванням походження російської нафти, зокрема тієї, яку експортує "Роснефть".