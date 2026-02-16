Індія заарештувала танкери Ірану, які перебувають під санкціями США

Індія арештувала три танкери, внесені до санкційного списку США та пов'язані з Іраном, і посилила спостереження у своїй морській зоні, щоб обмежити незаконну торгівлю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами джерела, Індія прагне не допустити використання своїх вод для перевалок "борт-у-борт" (ship-to-ship), які приховують походження нафтових вантажів.

Арешти та посилений нагляд відбулися після поліпшення відносин між США та Індією. Раніше цього місяця Вашингтон оголосив, що знизить імпортні тарифи на індійські товари до 18% із 50% після того, як Нью-Делі погодився припинити імпорт російської нафти.

За даними джерела, підсанкційні судна Stellar Ruby, Asphalt Star і Al Jafzia часто змінювали свої ідентифікаційні дані, щоб уникати дій правоохоронців прибережних держав. Також джерело додало, що їхні власники перебувають за кордоном.

Індійська влада повідомила в дописі в X 6 лютого, що перехопила три судна приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї після виявлення підозрілої активності за участю танкера в межах виключної економічної зони Індії. Згодом допис було видалено, однак джерело підтвердило, що судна супроводили до Мумбаї для подальшого розслідування.

Після цього Берегова охорона Індії розгорнула близько 55 кораблів і 10–12 літаків для цілодобового спостереження у своїх морських зонах, повідомило джерело.

