У Мінвідновлення розповіли про темпи відновлення зруйнованих Росією мостів

Один із відбудованих мостів на Київщині.

Внаслідок російських ударів в Україні за час війни зруйновано понад 400 мостів і мостових переходів, з яких 130 об'єктів уже відновлено.

Такі дані наводить Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Понад 400 мостів і мостових переходів в Україні зруйновано внаслідок повномасштабної російської агресії, розповів заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник.

За його словами, понад 130 об'єктів уже відновлено, ще понад 85 тимчасових переправ забезпечують рух критично важливими маршрутами.

Віе наголосив, що зруйновані об'єкти не лише відновити, а й зробити таку інфраструктуру більш стійкою.

"Для цього потрібні єдині стандарти, постійний моніторинг технічного стану і практичні рішення, напрацьовані спільно державою, наукою, бізнесом та міжнародними партнерами", — зазначив Олійник.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за минулий рік та від початку 2026 року було зафіксовано понад 1535 російських атак на об'єкти залізничної інфраструктури, ворог пошкодив понад 17 260 об'єктів та більш як 300 локомотивів, загинули 40 працівників залізниці, ще 258 отримали поранення.