У Мінвідновлення оцінили стан підготовки України до зими

Житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 79,2%, об'єкти соціальної сфери – на 86,5%

Про це інформує Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту.

Станом на початок вересня до опалювального сезону підготовлено понад 114 тисяч житлових будинків — 79,2% від запланованого.

За даними відомства, готовність об'єктів соціальної сфери становить 86,5%. Загалом підготовлено 20,6 тисячі шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров'я.

У громадах проводяться ремонти покрівель та внутрішньобудинкових систем, перевіряється стан інженерного обладнання та виконуються інші необхідні роботи для стабільного проходження зимового періоду.

Підготовка житлово-комунального господарства та соціальної сфери до опалювального сезону 2026/27 охоплює житлові будинки, котельні та теплові мережі, системи водопостачання і водовідведення, школи, дитячі садки, заклади охорони здоров'я, а також дорожню інфраструктуру.

"Майже 80% житлових будинків уже готові до зими, високий рівень готовності маємо і по соціальній сфері та теплопостачанню", – зазначив Микола Калашник, міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Водночас ми оцінюємо готовність не тільки за відсотками виконаних робіт. Наше ключове завдання — щоб громади могли стабільно забезпечувати людей теплом, водою та іншими базовими послугами в умовах можливих атак і надзвичайних ситуацій", – зауважив він.

Особливий фокус — на прифронтових регіонах, де ризики найвищі. Там мають бути резервні рішення та спроможність максимально швидко відновлювати роботу пошкоджених систем.

У сфері теплопостачання до роботи вже підготовлено 14 194 котельні — майже 83% від плану.

Також підготовлено понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж. Тривають ремонти та заміна котлів, аварійних ділянок теплових мереж і центральних теплових пунктів. Паралельно формуються необхідні запаси палива.

Комплексна підготовка триває і на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства.

До зими вже підготовлено 2 900 водопровідних насосних станцій та понад 8,3 тисячі свердловин.

"Підприємства продовжують ремонтувати водопровідні та каналізаційні мережі, очисні споруди і водозабори, а також готувати обладнання до роботи в умовах підвищеного навантаження", – говориться у повідомленні.

Дорожні служби готують спеціалізовану техніку та матеріали для зимового утримання доріг.

Наразі підготовлено 4 124 одиниці спеціалізованої техніки, відремонтовано 8,6 млн м² дорожнього покриття та заготовлено понад 1,3 млн тонн посипкових матеріалів і реагентів.

Це необхідно для оперативного реагування на снігопади, ожеледицю та інші складні погодні умови протягом зимового періоду.

У таких прифронтових регіонах підготовка передбачає підвищені вимоги до стійкості систем, створення необхідних резервів та можливості оперативно відновлювати надання базових послуг у разі пошкоджень.

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У червні повідомлялося, що до нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2 590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад тисячу центральних теплових пунктів.

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