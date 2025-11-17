Мільйон гривень за виділення землі: на хабарі спіймали чиновника

Поліція затримала чиновника селищної ради, який за хабар обіцяв допомогти бізнесмену отримати в оренду землю, що використовується як полігон для твердих побутових відходів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури одному із заступників голови Козелецької селищної ради Чернігівської області повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні грошей за сприяння у виділенні підприємцю земельної ділянки під пункт сортування побутових відходів", – говориться у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано як зловживання впливом, інформує прокуратура.

"Встановлено, що підприємець хотів отримати в оренду землю на території Козелецької селищної ради, що використовується як полігон для твердих побутових відходів. Там чоловік планував облаштувати станцію сортування відходів", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, під час однієї із зустрічей чиновник повідомив, що отримати в оренду цей полігон майже неможливо, однак він має вплив на депутатів Козелецької селищної ради, відтак може допомогти. Підготовка до отримання рішення про виділення землі тривала з 2023 року.

"Посадовець проінструктував, що необхідно саме в Козельці зареєструвати підприємство, яке займатиметься сортуванням відходів, розробити проєктну документацію та вирішити питання з цільовим призначенням землі", – говориться у повідомленні.

"Надалі він пообіцяв організувати громадські слухання, на яких місцеві мешканці підтримають будівництво сортувальної станції. Далі депутати Козелецької селищної ради проголосують за виділення полігону в оренду", – зазначає прокуратура.

Кожен етап своєї допомоги заступник голови селищної ради оцінював окремо, загалом вимагаючи 185 тис. гривень, 15 тис. доларів США, та ще 5 тис. доларів США після перемоги у конкурсі, де визначатимуть кому саме віддати полігон експлуатацію.

Затримали його у Києві під час отримання саме цієї суми, повідомляє прокуратура.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу, вирішується питання про відсторонення від посади.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР Нацполіції України.

