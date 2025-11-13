Суд зобов'язав фірму повернути Київраді ділянку на Троєщині та знести нерухомість

Суд зобов'язав компанію повернути столичній громаді земельну ділянку на Троєщині вартістю майже 7 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд зобов'язав підприємство не тільки повернути ділянку, а також знести гараж, нежитлові приміщення та тимчасові споруди, побудовані на ній без дозволів, а також скасував незаконну реєстрацію права власності на ці споруди.

Йдеться про ділянку по вул. Оноре де Бальзака, 82-а, вартістю майже 7 млн гривень, яка використовувалась компанією для обслуговування та експлуатації автостоянки.

Раніше суд визнав незаконним та скасував рішення Київської міської ради, яким без торгів цю землю передали товариству в оренду. Договір оренди також визнали недійсним.

Водночас компанія продала самочинно збудовану на земельній ділянці нерухомість іншому підприємству. Причому директором обох товариств є одна й та сама людина.

