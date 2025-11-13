Українська правда
Суд зобов'язав фірму повернути Київраді ділянку на Троєщині та знести нерухомість

Віктор Волокіта — 13 листопада, 14:35
Суд зобов'язав фірму повернути Київраді ділянку на Троєщині та знести нерухомість
Суд зобов'язав компанію повернути столичній громаді земельну ділянку на Троєщині вартістю майже 7 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Суд зобов'язав підприємство не тільки повернути ділянку, а також знести гараж, нежитлові приміщення та тимчасові споруди, побудовані на ній без дозволів, а також скасував незаконну реєстрацію права власності на ці споруди.

Йдеться про ділянку по вул. Оноре де Бальзака, 82-а, вартістю майже 7 млн гривень, яка використовувалась компанією для обслуговування та експлуатації автостоянки.

Раніше суд визнав незаконним та скасував рішення Київської міської ради, яким без торгів цю землю передали товариству в оренду. Договір оренди також визнали недійсним.

Водночас компанія продала самочинно збудовану на земельній ділянці нерухомість іншому підприємству. Причому директором обох товариств є одна й та сама людина.

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Реаль" повернути Київраді земельні ділянки та знести самочинну збудовані будівлі на ній.

Суд зобов'язав фірму повернути Київраді ділянку на Троєщині та знести нерухомість
