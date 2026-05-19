Компенсації за зруйноване житло: на Київщині викрили корупційну схему

На Київщині поліція викрила чиновників, які вимагали хабарі за оформлення компенсацій у межах програм відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також Офіс генерального прокурора.

Схему вимагання грошей організував головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою сільської ради. Він також виконував обов'язки секретаря комісії з розгляду питань щодо надання компенсацій за пошкоджене майно.

Саме через цю комісію мешканці громади на Київщині оформлювали державну допомогу у межах програм відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни.

"До незаконної діяльності посадовець залучив двох підприємців. Фігуранти пропонували громадянам "допомогу" в оформленні компенсацій: обіцяли безперешкодне погодження документів, швидший розгляд заяв та позитивне рішення щодо нарахування виплат", – розповіли у поліції..

За свої "послуги" вони вимагали гроші. У разі відмови платити людям штучно створювали перешкоди, затягували розгляд документів або навмисно ускладнювали процедуру погодження заявок на компенсацію.

За даними слідства, посадовець однієї із селищних рад Київської області вимагав від чоловіка 50% державної компенсації, отриманої за програмою "єВідновлення". За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та припинено схему.

Йшлося про 260 тис грн. Саме у таку суму він оцінив своє "сприяння" у безперешкодному отриманні виплати за пошкоджене житло, зазначає прокуратура.

"Щоб приховати походження коштів, посадовець залучив знайомого підприємця. Потерпілий мав перерахувати гроші на його рахунок, а призначення платежу оформити як оплату за нібито проведення ремонтних робіт", – говориться у повідомленні.



Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві задокументували два факти отримання неправомірної вигоди на загальну суму 500 тисяч гривень.

Наразі посадовцю сільської ради та одному з підприємців повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням.

