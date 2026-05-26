Криптосхема не допомогла: правоохоронці викрили на хабарі міського голову

Правоохоронці викрили на хабарі міського голову одного з міст на Одещині: він створював штучні перешкоди для інвесторів, які планували побудувати вітроелектростанцію, а потім став вимагати хабар за "зелене світло".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Українська компанія та британський інвестор планували побудувати на Одещині вітроелектростанцію, щоб забезпечити регіон альтернативною енергією в умовах війни, розповів він.

"Питання мало критичне значення. Одеська область – один із найбільш постраждалих від російських атак регіонів країни", – зауважив генпрокурор.

За його словами, удари по критичній інфраструктурі залишали людей без світла, тепла та води. Вітроелектростанція могла стати джерелом стабільної генерації.

"Але мер одного з міст в Ізмаїльському районі, замість підтримки проєкту, вирішив на ньому нажитися", – розповів Кравченко.

Для будівництва підприємцям потрібен був дозвіл – ордер на видалення зелених насаджень уздовж під'їзних шляхів. За даними слідства, на цьому етапі мер почав навмисно блокувати процес: спочатку – "немає екологічних інспекторів", потім – "зайняті профільні працівники", далі – "проблеми зі світлом у міськраді".

"Компанія навіть передала міській раді три генератори як благодійну допомогу для безперебійної роботи, але це не допомогло. Реальна причина затримок була іншою", – зазначає генпрокурор.

Під час зустрічі в ресторані мер озвучив "тариф" – 30 тис. дол. за підписання документів і "зелене світло" для будівництва. При наступному спілкуванні він підвищував вимоги, а зрештою фінальна сума хабаря склала 35 тис. дол. США.

Подальшу передачу коштів правоохоронці вже документували в межах кримінального провадження, зазначають у прокуратурі.

Щоб приховати хабар, мер використав криптосхему. Через посередника передав підприємцям код для одеського обмінника, де готівку конвертували в криптовалюту та зарахували на вказаний електронний гаманець.

Після першого траншу у 10 тис. дол. США мер підтвердив отримання грошей і запустив активний процес видачі ордера. Після готовності документа підприємці отримали наступний код для перерахунку ще 25 тис. дол. США через ту саму схему.

Загалом посадовець отримав 35 тис. дол, після цього його затримали.

Наразі за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Прокуратура звертатиметься до суду з клопотанням про обрання чиновнику запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Слідство триває.

"Цинізм цієї історії – у контексті. Вітроелектростанція дійсно могла допомогти людям. І людина, яка мала сприяти таким проєктам, натомість їх блокувала та виставляла за розблокування ціну", – наголошує прокурор.

Нагадаємо:

Заступника голови Рівненської облради, який отримав півмільйона гривень хабара, засуджено до 9 років позбавлення волі.

Заступнику начальника одного з відділів Луцької міської ради повідомлено про підозру у хабарництві.

Раніше правоохоронці оголосили підозру депутату Ужгородської міської ради Олександру Борисенку, який за відкати дозволяв підприємцям добувати сировину з очолюваного ним полігону твердих побутових відходів, і це вже друга підозра, яку отримав посадовець.

Раніше на шахті "Надія" на Львівщині викрили схему розкрадання вугілля на суму понад 2,2 мільйона гривень, серед підозрюваних – помічник нардепа Юрія Камельчука.