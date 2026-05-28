ДБР викрило двох працівників БЕБ на продажі "рішень" за хабарі

ДБР разом із СБУ викрило двох співробітників Бюро економічної безпеки, яких підозрюють у вимаганні та одержанні хабарів за використання службового становища.

Про це повідомляє пресслужба ДБР та генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, старший детектив територіального управління БЕБ у Київській області вимагав 15 тис. доларів у чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення та збут підроблених грошей.

В обмін він обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності. Правоохоронці задокументували одержання 10 тис. доларів.

В іншому провадженні фігурує аналітик БЕБ, який, за версією слідства, пообіцяв за 2 тис. доларів вплинути на посадовців податкового органу для отримання ліцензії на зберігання пального.

Після повторного подання документів підприємство отримало ліцензію, а працівник БЕБ, за даними ДБР, вимагав оплату за свій "вплив".

Обох затримали. Старшому детективу інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, аналітику — одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення. Готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про запобіжні заходи.

