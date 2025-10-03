Миколаїв отримав нові тролейбуси з автономним ходом

До Миколаєва доставили шість нових тролейбусів, які мають до 20 кілометрів автономного ходу.

Про це пише ЦТС.

Транспорт придбали за кошти Королівства Данія у межах грантової угоди, розповів директор комунального підприємства "Миколаївелектротранс" Юрій Сметана.

"У межах домовленостей із Данією підписали грантову угоду на придбання дев'яти одиниць електротранспорту. Загальна сума гранту складає 3,9 мільйона євро", – повідомив він.

"Наразі шість тролейбусів вже доставили до міста, ще три прибудуть через один-два тижні. Зараз транспорт готують до виходу на маршрут", – зазначив він.

Раніше Миколаїв вже отримав дев'ять нових тролейбусів за грантовою угодою від Данії.

Міський голова Олександр Сєнкевич тоді зазначив, що вартість одного тролейбуса становить близько 300 тисяч євро, і місто не змогло б самостійно профінансувати таку покупку.

