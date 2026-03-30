У "Нібулоні" розглядають можливість змінити місце реєстрації через пільги на оренду землі

Один із найбільших операторів зернового ринку України ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв) не планує змінювати місце реєстрації, водночас заявив про можливий перегляд своєї присутності в Миколаєві у разі відсутності рішення щодо надання пільги на оренду землі, забрудненої вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомило видання "Миколаївські Вісті".

Дискусія розгорнулася навколо понад 50 га земель у Миколаївському порту, частину яких компанія не може використовувати через мінну небезпеку та блокування акваторії.

Під час засідання бюджетної комісії міськради представники "Нібулону" зазначили, що відсутність рішення про пільги може змусити власника переглянути податкову адресу підрозділів, перевівши відрахування до Києва.

Деякі депутати розцінили таку позицію як тиск та закликали до системного, а не вибіркового підходу в наданні преференцій.

"Якщо не буде взаєморозуміння, то відповідно і буде реакція "Нібулону". Власник буде приймати рішення та забирати частину відрахувань, а це 50-60 мільйонів у Київ. Ми і будемо в Києві сплачувати, якщо не буде порозуміння", – наголосив директор із взаємодії з органами влади компанії Олександр Долженков.

За інформацією місцевих ЗМІ, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтримав позицію агрохолдингу. Він попередив депутатів Миколаївської міськради, що через відмову в пільгах місто ризикує втратити щонайменше 100 млн грн щорічних надходжень.

За даними Кіма, наразі досягнуто попередньої домовленості: компанія отримує звільнення від плати за заміновані ділянки, натомість переоформлює додаткових працівників у Миколаєві, що забезпечило б місту ще $20 млн податкових надходжень.

"Підприємство хоче залишитися в Миколаєві платити податки, але депутати його не чують. Якщо ми втратимо ці кошти, не буде грошей ні на ремонт водогону, ні на благоустрій, бо зараз у нас дефіцит і кожен мільйон взяти ніде", – наголосив Кім під час сесії міськради.

У "Нібулоні" запевнили, що попри збитки в сумі $573 млн компанія продовжує виконувати фінансові зобов'язання, зокрема сплачувати оренду за акваторію, яка фактично не використовується через окупацію Кінбурнської коси.

За даними зернотрейдера, відрахування ПДФО до місцевого бюджету стабільно зростають – із 88,6 млн грн у 2023 році до прогнозованих 150 млн грн у 2025 році.

Міський голова Олександр Сєнкевич вже запропонував доопрацювати питання.

Нагадаємо:

"Нібулон" до великої війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію у понад 70 країн світу.

Після початку великої війни компанія була змушена перенести центральний офіс із Миколаєва до Києва.

Крім 23 елеваторних комплексів, "Нібулон" має власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі.