Ворог атакував енергетику Миколаївщини: є знеструмлення

Ворог атакував БпЛА енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомив обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Є відключення частини абонентів Миколаївського району. Ведуться роботи з відновлення", – поінформував він.

За його словами, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо:

Внаслідок російських дронових ударів на ранок 29 квітня були нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі.