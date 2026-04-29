Ворог атакував енергетику Миколаївщини: є знеструмлення

Альона Кириченко — 29 квітня, 19:55
Ворог атакував БпЛА енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомив обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Є відключення частини абонентів Миколаївського району. Ведуться роботи з відновлення", – поінформував він.

За його словами, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо:

Внаслідок російських дронових ударів на ранок 29 квітня були нові знеструмлення на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Одещині та Запоріжжі.

