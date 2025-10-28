Лише 30% жителів окупованого Донбасу мають роботу

На тимчасово окупованому Донбасі понад три тисячі підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повністю зупинили свою діяльність, і тепер лише близько 30% населення мають хоча б якусь роботу.

Про це пише Центр національного спротиву.

"За даними ГУР, унаслідок бойових дій на Донбасі понад три тисячі підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей повністю зупинили свою діяльність", – говориться у повідомленні.

У результаті лише близько 30% населення мають хоча б якусь роботу, причому більшість — тимчасову, низькооплачувану або пов'язану з російськими окупаційними структурами.

За інформацією джерел ЦНС на місцях, частину людей змушують працювати на об'єктах "військово-відновлювального" характеру — у комунальних службах, на будівництві оборонних споруд чи в ремонтних підрозділах, що підпорядковуються російським військовим.

Оплата за таку роботу часто затримується або видається продуктовими наборами.

"Окупаційні адміністрації масово закривають місцеві заводи та шахти, які раніше були основою економіки регіону. Виробничі потужності вивозяться до росії або передаються під контроль російських компаній", – говориться у повідомленні.

Частина працівників "скорочена" формально, щоб не рахуватись у статистиці безробітних.

"Усередині окупаційних структур визнали, що економіка регіону фактично зруйнована: промисловість не відновлюється, нових інвестицій немає, а всі ресурси спрямовуються виключно на військові потреби", – зазначає ЦНС.

"Таким чином, рівень безробіття на окупованих територіях утричі перевищує показники 1992 року, а рівень життя залишається катастрофічним", – говориться у повідомленні.

"Донбас, який росія обіцяла "підняти з колін", перетворився на зону соціального занепаду, де виживання стало єдиною "роботою", – резюмує ЦНС.

