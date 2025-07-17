На окупованій Донеччині через брак води може зупинитись Зуївська ТЕС

На окупованій Донеччині рівень води у Зуївському й Ольховському водосховищах критично знизився, що ставить під загрозу роботу однієї з ключових теплоелектростанцій — Зуївської ТЕС.

Про це заявив так званий "міністр вугілля та енергетики так званої "ДНР" Денис Єпіфанов, пише "Реальна газета".

"Як стверджується, станція раніше забезпечувалася водою з каналу Сіверський Донець — Донбас, проте з 2022 року, буцімто після початку повномасштабного вторгнення подача припинилась. Тому окупанти задіяти Вільхівське та Зуївське водосховища.

Вода необхідна для охолодження обладнання та золовидалення", – говориться у публікації. Якщо рівень опуститься нижче критичної позначки у 5 метрів, система може засмоктати повітря і ТЕС зупиниться.

"У так званому "мінвуглеенерго" побоюються, що води на потреби станції може не вистачити, бо рівень у Зуївському та Вільхівському водосховищах впав.

Сама станція покриває до третини потреб окупованої частини регіону. Окупаційна "адміністрація" вже заявила про начебто підготовку "антикризових заходів", зокрема не виключають обмеження подачі води населенню", – пише видання.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на захоплених російською армією територіях Донецької області посилився дефіцит води.

Так, в Торезі Горлівського район у центр міста вода подається раз на три дні на 8 годин.

У селах справи йдуть ще гірше. Наприклад, у Пелагеївці, Будуправлінні, Червоній зірці, Зеленому гаю воду вмикають раз на шість днів на 1,5-3 години. А в селищах шахт "7-БІС" і "Об'єднана" - раз на дев'ять днів на 2 години.

На півночі Донецької області внаслідок ремонту на водогоні було призупинено подачу води до чотирьох міст.