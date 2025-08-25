Донецька область – на межі гуманітарної катастрофи через відсутність води

В розпал екстремально спекотного літа 2025 року Донецька область опинилася на межі гуманітарної катастрофи через перебої з водопостачанням.

Про це пише The Insider.

"Система водопостачання в регіоні поступово руйнувалася під час війни, розпочатої Росією в 2014 році, і особливо потерпіла після її повномасштабного вторгнення. Чиновники, які багато років не приділяли уваги проблемі, в момент посухи опинилися абсолютно безсилими", – зазначає видання.

The Insider нагадує, що основним джерелом води для Донецької області, яке забезпечувало 94% потреб регіону, з 1958 року є водоканал "Северський Донець — Донбас" довжиною 133 км, що з'єднує річки Северський Донець і Кальміус.

Також була створена мережа водосховищ на випадок надзвичайних ситуацій. Ще одна важлива водна артерія Донецької області — Південно-Донбаський водопровід, по якому вода з каналу потрапляла на південь регіону, до Маріуполя.

"З 2014 року водна інфраструктура Донбасу, незважаючи на її критичну значимість для життєзабезпечення регіону, регулярно піддавалася ударам під час бойових дій. Насосні та фільтраційні станції, які забезпечують роботу водоканалу "Северський Донець — Донбас", опинялися під обстрілами проросійських сепаратистів", – говориться у статті.

До лютого 2022 року канал "Сіверський Донець — Донбас" продовжував постачати воду на частину Донецької області, зайнятої самопроголошеною ДНР. "Ппільгові" тарифи були встановлені вдвічі нижче, ніж на українській стороні, за поставки розраховувалися "по бартеру" — енергією та хлором з захоплених українських електростанцій та хімічних заводів, пише The Insider.

З початком повномасштабного російського вторгнення в 2022 році інфраструктура водоканалу опинилася в зоні активних бойових дій.

"Система водопостачання, яка забезпечувала питною водою 4 млн людей і постачала промисловість, припинила функціонувати. Система каналів і трубопроводів пошкоджена внаслідок багато місяців обстрілів. Крім того, вода не може текти без електрики, необхідної для роботи насосів і фільтрів", – говориться у статті.

"У 2023 році під час боїв за Авдіївку була зруйнована дамба Карловського водосховища, що піддало околиці загрозі затоплення. У 2024 році російські військові підірвали греблю Курахівського водосховища, призначеного для охолодження місцевої ТЕЦ", – зазначає видання.

The Insider також нагадує про руйнування дамби на Оскільському водосховищі в Харківській област, яку російські сили підірвали її під час відступу у вересні 2022 року. Раніше саме це водосховище забезпечувало підтримання рівня води в каналі "Сіверський Донець — Донбас".

Все це призвело до втрати запасів прісної води та руйнування екологічного балансу в регіоні. Окупаційна влада зробила ставку на збудований в кінці 2022 року водопровід з території Ростовської області. Однак вирішити проблему з водою на Донбасі новий канал не зміг: у нього виявилася низька пропускна спроможність, в роботі відбувалися постійні збої.

"Водна криза почалася цього літа, коли до попередніх проблем зруйнованої інфраструктури додалися спека й посуха. Вцілілі водосховища Донецької області, що слугували резервом, просто обміліли", – говориться у статті.

"Донецьк досі страждає від нестачі води, на фоні чого розглядаються найбільш похмурі сценарії – наприклад, примусова евакуація "зайвого населення" з міста. Російська агресія, яка розпочалася на Донбасі у 2014 році, запустила процес не лише зневоднення, а й "депопуляції" регіону, який Путін збирався рятувати від "геноциду", – говориться у статті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на окупованій Донеччині рівень води в Зуївському й Вільхівському водосховищах критично знизився, що ставить під загрозу роботу однієї з ключових теплоелектростанцій — Зуївської ТЕС.

Раніше повідомлялося, що на захоплених російською армією територіях Донецької області посилився дефіцит води.

Так, в місті Чистякове (раніше Торез) Горлівського район у центр міста вода подається раз на три дні на 8 годин.

У селах справи йдуть ще гірше: у одних воду вмикають раз на шість днів на 1,5-3 години, у інших - раз на дев'ять днів на 2 години.

На півночі Донецької області внаслідок ремонту на водогоні було призупинено подачу води до чотирьох міст.