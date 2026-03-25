На Донеччині через знищення греблі вводитимуть графіки подачі води

Через руйнування російськими військами греблі на Сіверському Дінці запасів води у резервуарах залишилось орієнтовно на два тижні, тому на Донеччині будуть введені графіки подачі води.

Про це повідомив сайт "Суспільне Донбас".

Як зазначено у повідомленні, греблю на Сіверському Дінці в районі Райгородка зруйнували двома авіабомбами 23 березня.

У звʼязку з тим, що обстрілом зруйновано гідровузол, немає можливості наповнювати водозабори на Першому та Другому підйомах каналу Сіверський Донець Донбас.

Запасів води у резервуарах залишилось орієнтовно на два тижні, повідомив генеральний директор КП "Компанія Вода Донбасу" Ігор Новак

"Наразі води залишилось на два тижні. Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду", — наголосив Ігор Новак.

Тим часом редакція сайту "Бахмут IN.UA" звернулась за коментарем до головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Там зазначили, що, принаймні, руйнування греблі не несе загрози цивільним. Підтоплень населених пунктів немає.

"Загроза підтоплення наразі не спостерігається, все нормально. Станом на зараз ситуація контрольована. Якщо враховувати устя ріки, то там населених пунктів немає, котрі можуть бути підтоплені", — сказали у ДСНС.

Наразі фахівцями ДСНС проводиться постійний моніторинг ситуації. У разі її погіршення надзвичайники готові до можливої евакуації.

"Суспільне" нагадує, що восени 2022 року російська армія вже підривала греблю на Сіверському Дінцю в району Райгородка. Тоді окупанти відступали із Святогірська та Лимана після успішного наступу Сили оборони України на Харківщині. Внаслідок підриву Райгородок був частково підтоплений.

Греблю відремонтували влітку 2024 року коштом Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Тоді відновили основні підйомні механізми шлюзів, розчистили завали, що утворилися внаслідок пошкоджень, а також допомогли у очищенні території від нерозірваних боєприпасів, щоб зменшити ризики для комунальних працівників.

Раніше повідомлялося, що через російську атаку з інфраструктурних об'єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався виток технічних мастил у річку Дністер, забруднення поширилося по річці на територію Молдови.

Раніше повідомлялося, що з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей.

Європейський банк реконструкції та розвитку надає кредит "Укргідроенерго" у розмірі 75 мільйонів євро на модернізацію та відновлення гідроелектростанцій