Один раз на 9 днів на 2 години: на окупованій Росією Донеччині виник гострий дефіцит води

На захоплених російською армією територіях Донецької області посилився дефіцит води.

Про це пише The Moscow Times.

Одна з найгостріших ситуацій склалася в Торезі Горлівського району.

У центр міста вода подається раз на три дні на 8 годин.

У селах справи йдуть ще гірше.

Наприклад, у Пелагеївці, Будуправлінні, Червоній зірці, Зеленому гаю воду вмикають раз на шість днів на 1,5-3 години.

А в селищах шахт "7-БІС" і "Об'єднана" - раз на дев'ять днів на 2 години.

Місцеві жителі скаржаться, що навіть з урахуванням графіка вода надходить не завжди, а також не доходить до тих, хто живе вище першого поверху, через брак тиску.

Нагадаємо:

На півночі Донецької області внаслідок ремонту на водогоні було призупинено подачу води до чотирьох міст.