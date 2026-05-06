Кличко заявив, що держава відмовилась допомагати з відновленням київської ТЕЦ-5

Кличко поскаржився, що держава заважає Києву готуватись до зими

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міністерство розвитку громад та територій, яке пообіцяло державне фінансування на відновлення значно пошкодженою росіянами ТЕЦ-5, тепер відмовляється допомагати столиці.

Про це Кличко написав у соцмережах.

За словами Кличка, міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5.

"Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива.", – написав Кличко.

Міський голова Києва додав, що столиці потрібно знайти ще 3 мільярди гривень на відновлення інфраструктури ТЕЦ-5. Загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн.

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст.

Кабмін розглядає гібридну модель фінансування планів стійкості регіонів і міст – поєднання державних ресурсів і міжнародної підтримки.

Як заявив Зеленський, термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року.