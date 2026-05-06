Кличко заявив, що держава відмовилась допомагати з відновленням київської ТЕЦ-5
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міністерство розвитку громад та територій, яке пообіцяло державне фінансування на відновлення значно пошкодженою росіянами ТЕЦ-5, тепер відмовляється допомагати столиці.
Про це Кличко написав у соцмережах.
За словами Кличка, міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5.
"Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива.", – написав Кличко.
Міський голова Києва додав, що столиці потрібно знайти ще 3 мільярди гривень на відновлення інфраструктури ТЕЦ-5. Загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн.
Нагадаємо:
Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.
Уряд виділить 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на реалізацію планів стійкості міст.
Кабмін розглядає гібридну модель фінансування планів стійкості регіонів і міст – поєднання державних ресурсів і міжнародної підтримки.
Як заявив Зеленський, термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року.