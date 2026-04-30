На рівні вартості будинків біля Лондона чи Парижа: скільки коштує житло під Києвом

У передмісті Києва ціни на приватні будинки можуть відрізнятися у кілька разів.

Про це йдеться в аналітиці від сервісу для пошуку нерухомості ЛУН.

Зазначається, що найдорожчі напрямки традиційно зосереджені на півдні від Києва. У Козині медіанна ціна будинку сягає $900 тис., у Плютах — $870 тис.

"Це рівень, співставний із передмістями великих світових міст. Наприклад, у передмістях Лондона середня ціна будинку становить $600–800 тис., у Парижі — близько $400–650 тис., а у Лісабоні преміальні напрямки, як Cascais, досягають $800 тис. і більше", – інформують аналітики.

До преміального сегмента також належать Лебедівка ($650 тис.) і Лісники ($600 тис.), де попит формують великі будинки з високою якістю забудови та близькістю до природи.

Водночас значна частина передмість залишається у середньому сегменті. Наприклад, у Ходосівці будинок коштує $418 тис., у Романкові — $370 тис., у Нових Безрадичах — $309 тис., а у Крушинці — $250 тис., згідно з дослідженням.

Ще нижчий ціновий рівень — у більш доступних локаціях: Гора ($190 тис.), Дмитрівка та Іванковичі (по $185 тис.), Петропавлівська Борщагівка ($179 тис.). У Вишгороді медіанна ціна становить $163 тис., а в Гатному, Крюківщині та Софіївській Борщагівці — по $160 тис.

При цьому, як підкреслюють аналітики, йдеться про будинки із середньою площею близько 120–160 м² — тобто за ціною вони часто співставні з трикімнатними квартирами у Києві, але пропонують суттєво більший простір і приватність.

Найдоступніші варіанти — у Гнідині ($150 тис.), а також у Хотянівці, Осещині та Стоянці (по $165 тис.).

Нагадаємо:

У 2025-2026 роках інтерес до купівлі будинків в Україні демонструє поступове відновлення після просідання на початку 2024 року.