Плани стійкості треба виконати до 1 вересня, але не всі регіони встигають – Зеленський

Термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад – 1 вересня цього року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після селектора з усіма регіонами та за участі премʼєр-міністра України й урядовців про підготовку до наступного опалювального сезону

"Є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами. На жаль, станом на сьогодні не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що сьогодні детально обговорили ситуацію в областях, які відстають від графіка. Окрему увагу приділили Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Кіровоградській області, Запоріжжю, Херсону, Львівщині та місту Київ.

"У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста.

На Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах, і треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання", – наголосив президент.

Він доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівщини та Харківщини додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів.

Глава держави зазначив, що для всіх наших областей, міст та громад затверджені цілком конкретні плани стійкості. Це чіткі документи, які визначають, які обʼєкти першочергово потребують відновлення, де має бути додатковий захист і які завдання міста й громади мають виконати.

За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, в Україні станом на середину квітня виконання планів стійкості щодо захисту об'єктів енергетики становить понад 50%, з пошуком альтернативних джерел найкраще справляються Київщина, Черкащина та Харківщина, нижчий темп - у Чернівецькій, Полтавській, Херсонській областях.