Імпорт електроенергії в Україну у квітні впав на 40%

Імпорт електроенергії до України у квітні 2026 р. знизився на 40% у порівнянні з березнем – до 558,2 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані ExPro.

Поставки скоротились за усіма напрями, окрім польського. На початку квітня було припинено імпорт через словацький кордон через ремонт міждержавної лінії, який триватиме до кінця травня 2026 р.

Також значно впав імпорт з Молдови – на 75%. Найбільше електроенергії і надалі надходить з Угорщини – 55%.

Водночас за рік імпорт електроенергії зріс у 2,8 рази. Найбільше зростання поставок з квітня 2025 року зафіксовано з Румунії – в 4 рази. Водночас, імпорт зі Словаччини та Молдови за цей період знизився.

Експорт електроенергії у квітні зріс на 10% порівняно з березнем – до 33 тис. МВт-год. Зокрема, вдвічі зросли поставки через румунський кордон. У порівнянні з квітнем 2025 р. експорт впав на 78%.

На початку березня Україна відновила експорт електроенергії в окремі години, коли в енергосистемі спостерігається профіцит.