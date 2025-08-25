Кондиціонери, бензин та освіта: які тендери проводять "Місцеві дороги Херсонщини"

Цього року держустанова "Місцеві дороги Херсонщини" провела тендери не лише на експлуатаційне утримання доріг загального користування.

На що саме пішли кошти з місцевого бюджету, з'ясував "Інтент".

Використовуючи платформу Zakupivli.pro, сайт проаналізував очікувані суми закупівель.

"Рік розпочався із закупівлі бензину А-95 та скрапленого газу у вигляді смарткарток або талонів. На ці потреби запланували 1,1 мільйона гривень. У березні намагалися провести тендер на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення в Херсонському районі на майже 69 мільйонів гривень, але процедуру скасували", – говориться у публікації.

"У квітні аналогічний тендер оголосили вже для Бериславського району – вартістю понад 182 мільйони гривень. Єдиним учасником стала "Європейська дорожньо-будівельна компанія", яка неодноразово ставала об’єктом журналістських розслідувань. Компанія входить до трійки лідерів серед підрядників, що отримували найбільше контрактів без конкуренції", – пише "Інтент".

Ще один тендер на 68 мільйонів таки провели у квітні. Ціну вдалося знизити, однак на адресу замовника надходили скарги про дискримінаційні умови, через що закупівлю скасували, зазначено у публікації.

"Лише з третьої спроби вдалося знайти підрядника – ним стала будівельна фірма "Паритетбудінвест". Компанію пов’язують із депутатами Одеської міськради та мером міста Геннадієм Трухановим. У 2022 році вона вже фігурувала у кримінальному провадженні за статтями щодо розтрати або привласнення майна", – зауважує сайт.

У червні "Місцеві дороги Херсонщини" запланували 66,3 мільйона гривень на поточний ремонт дороги місцевого значення на межі Дніпропетровської та Миколаївської області: ділянки Заградівка – Кочубеївка – Давидів Брід – Калинівське – Бобровий Кут. Підряд отримала ТОВ "Європейська дорожньо-будівельна компанія", а на тендер звернула увагу Держаудитслужба.

Ще понад 29 мільйонів виділили на ремонт іншої ділянки тієї ж траси. Цей підряд отримало ТОВ "Дорбут 777", яка фігурує в кримінальній справі щодо розтрати бюджетних коштів.

Тоді ж у червні запланували близько 23 мільйонів гривень на поточний ремонт дороги Надеждівка – Розлив у Херсонському районі. А на ремонт траси між селами Давидів Брід та Бобровий Кут передбачили 81,7 мільйона. Підрядником стала компанія "Глобал Білд Інжиніринг", яка має історію кримінальних проваджень і підозрілих підрядів.

"Фірма вже фігурувала у журналістських розслідуваннях, а у 2024 році Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розслідувати можливе розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисної споруди у Високопільській школі, де "Глобал Білд Інжиніринг" була виконавцем робіт. У справі йдеться про можливе привласнення майна за участі посадовців Херсонської ОДА", – зазначено у публікації.

У липні відбувся тендер на поточний ремонт дороги Східне – Загорянівка у Херсонській області. На нього заклали понад 20 мільйонів гривень. Також на початку серпня запланували ще 7,7 мільйона гривень на експлуатаційне утримання дороги Старосілля – Велика Олександрівка.

"Окрім масштабних дорожніх тендерів, установа витрачала кошти й на інші потреби: ремонт та обслуговування кондиціонерів, технічний огляд на дорогах, поточний ремонт вулиць Братської та Свободи у Великій Олександрівці, освітні послуги, що надавалися Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля, а також кілька закупівель на експлуатаційне утримання доріг вартістю до 5 мільйонів гривень кожна", – зазначає сайт.

Загалом у 2025 році на найбільших закупівлях Державна установа "Місцеві дороги Херсонщини" витратила понад 479 мільйонів гривень на утримання та ремонт автомобільних доріг області.

Також з початку 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області оголосила державні закупівлі на понад 2 мільярди гривень. Кошти спрямовані переважно на капітальний ремонт житла, пошкодженого внаслідок обстрілів, та відновлення дорожнього покриття.

