"Укрпошта" замовила перевезення в ЄС на 298 мільйонів: знайшлися помилки

АТ "Укрпошта" 28 січня за результатами тендеру замовило ТОВ "Норді" міжнародних перевезень вантажу на 298,29 млн грн.

На цей рік замовили перевезення вантажівками 20 тонн і від 2,8 тонни. Фірма має за свій кошт забрендувати автівки від 2,8 тонни й 80% напівпричепів до автівок 20 тонн у корпоративний стиль "Укрпошти". Строк доставлення повинен бути не більше 96 годин із дати завантаження.

Ціни на перевезення за маршрутами суттєво не змінились порівняно з 2024-2025 роками: деякі маршрути залишились по торішніх цінах, деякі – подорожчали на кілька відсотків, що співставно зі зростанням цін на паливо та інфляцією.

На 16% подорожчав додатковий пробіг поза маршрутом для авто 20 т: зараз він коштує 45 грн, а у 2025 році коштував 38 грн. Для авто 2,8 т ціна лишилась на рівні 20 грн, як і в торік.

На третину зросли витрати на митний догляд, розвантаження та завантаження для авто 20 т: зараз – 20 000 грн, а у 2025 році – 15 000 грн. Для авто 2,8 т ціна не змінилась – 3 000 грн.

Як пише видання, у специфікації до договору по двох позиціях вказані помилкові суми. Витрати на митний догляд, розвантаження та завантаження для авто 2,8 т замовили в обсязі 100 послуг по 3 000 грн. Це дає 300 000 грн, а не 1,00 млн грн. Перевезення із Києва в Кишинів (Молдова) на авто 20 т замовили в обсязі 120 послуг по 46 000 грн. Це дає 5,52 млн грн, а не 5,76 млн грн.

"Якщо додати вказані в специфікації суми по всіх позиціях, вартість договору становитиме 298,99 млн грн, а якщо перемножити кількість послуг на ціну за послугу – 298,05 млн грн. Однак у кінці специфікації та в електронному полі вартості договору вказана сума 298,29 млн грн", - зазначають "Наші гроші".

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Держаудитслужба почала моніторинг на підставі виявлених нею ознак порушення закону.

"Норді" з Луцька належить волинським підприємцям Олені та Сергію Вітюкам. Вона отримує всі такі підряди "Укрпошти" з 2024 року. До того "Укрпошта" під час великого вторгнення замовляла міжнародні перевезення виключно у ФОП Вітюк Олена Іванівна.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.