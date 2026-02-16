У Херсоні перевірили будівництво "підземних шкіл": усі з порушеннями

Під час перевірки будівництва протирадіаційних укриттів у Херсоні, які позиціонували як "підземні школи", виявили відхилення від затверджених проєктів.

Про це пише видання "Вгору".

Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, порушення встановила виїзна комісія та спеціалізована експертиза. Вони зафіксували низку відхилень від проєктної документації на всіх трьох об'єктах, де тривало будівництво укриттів.

"Зокрема, на одному з об'єктів фундаментна плита виявилася тоншою на 160 мм від проєктної норми. Також фактичний крок випусків вертикальної арматури становив 400 мм замість 150 мм, як передбачено проєктом", – говориться у повідомленні.

У міській військовій адміністрації зазначають, що такі відхилення означають ігнорування норм безпеки та проєктних рішень. Йдеться про укриття, де під час обстрілів могли б перебувати люди, а також діти у разі організації там навчального процесу.

Після аудиту замовник — Херсонська міська військова адміністрація — ініціював розірвання договорів із підрядниками через невиконання умов. Підрядникам також виставили претензії щодо нарахування пені на понад 6 мільйонів гривень за трьома об'єктами.

За фактами виявлених порушень подано заяви до правоохоронних органів. Відкрито кримінальні провадження, триває розслідування, зазначає "Вгору".

В адміністрації повідомили, що надалі розглядається питання повернення коштів до бюджету та можливого демонтажу об'єктів, збудованих із порушенням проєктної документації.

Також видання зазначає, що у Херсоні за фактом фінансових порушень при будівництв підземних шкіл відкрили три кримінальні провадження.

У серпні 2024 року керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін анонсував будівництво чотирьох підземних шкіл у Херсоні. Будувати підземні школи у Херсоні розпочали 7 жовтня 2024 року, 8 жовтня 2024 року та 9 грудня 2024 року. Після обурення херсонців будівництвом підземних шкіл представники місцевої влади стали називати підземні школи "протирадіаційними укриттями".

У червні 2025 року новий очільник ХМВА Ярослав Шанько повідомив у інтерв'ю "Вгору", що призупинили будівництво "підземних шкіл", аби проаналізувати ситуацію на цих об'єктах.

Нагадаємо:

Уряд передбачив у цьогорічному держбюджеті п'ять мільярдів гривень на облаштування укриттів для шкіл та один мільярд гривень – на підземні дитячі садочки.

Раніше Херсонська ОВА заявляла, що введення в експлуатацію підземних шкіл може затягуватися на кілька місяців через документальне оформлення об'єктів. Тому три побудовані минулого року у Херсоні підземні школи ще закриті.

Раніше повідомлялося, що місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Запорізька область є лідером у створенні безпечних освітніх просторів — облаштовано вже 12 підземних шкіл, а доступ до офлайн-навчання має понад 60 тис. учнів.