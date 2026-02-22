Суд покарав підприємицю, яка поставила прикордонникам неякісну ковбасу

Господарський суд Рівненської області стягнув з ФОП Наталія Пом`яновська на користь прикордонників 325,6 тис грн штрафу та пені за несвоєчасну поставку ковбаси, частина з якої виявилась неякісною.

Про це свідчить рішення суду від 17 лютого.

У серпні 2025 Головний центр капітального будівництва, реконструкції та закупівель Державної прикордонної служби України замовив підприємиці Наталії Пом`яновській напівкопчену ковбасу вищого сорту за 5,2 млн грн.

Торік ФОП повинна була поставити ковбасу напівкопчену "Львівська".

Надалі з'ясувалося, що підприємиця поставила прикордонникам товар не в повному обсязі. А 5 300 кг ковбаси, які отримали три військові частини, за результатами лабораторних досліджень виявилися неякісними.

В результаті прикордонники в односторонньому порядку розірвали договір та звернулися з позовом до суду, який стягнув з підприємиці 325,6 тис грн штрафу та пені.

Згідно з даними YouControl, фізична особа-підприємець Пом`яновська Наталія Олександрівна зареєстрована в с. Чудниця Рівненського району Рівненської області. Цьогоріч вона вже припинила підприємницьку діяльність.

